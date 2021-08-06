В Мещанском суде сегодня продолжится оглашение приговора по делу американского инвестора Майкла Калви.

Основатель фонда Baring Vostok и его партнеры признаны виновными в растрате 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Обвинение просило приговорить всех фигурантов дела к условным срокам. В том числе самого Калви — к шести годам лишения свободы.
2021-08-06T05:07:51+03:00
2021-08-06T05:07:55+03:00
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05:07, 06 августа 2021
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