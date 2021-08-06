Суд в Москве сегодня вынесет приговор Олегу Навальному по т.н. «санитарному делу».

Приговор будет зачитан без зрителей и журналистов из-за ограничений по коронавирусу. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить брата политика Алексея Навального к году лишения свободы условно с Трехлетним испытательным сроком. По версии обвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, так как зимой призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в центре Москвы. Сегодня же суд вынесет приговор по аналогичному обвинению стороннику Навального Николаю Ляскину. Прокурор просил приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы. В рамках санитарного дела уже вынесено два приговора.

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