Создатели мультсериала South Park согласились продлить его до 2027 года.

Сделка, которая гарантирует продолжение одного из самых протяженных анимационных

проектов в истории, обошлась MTV почти в миллиард долларов. За эти деньги вещатель получит еще шесть сезонов и 14 фильмов для распространения в интернет кинотеатрах. Эту сделку Bloomberg называет одной из самых крупных в истории телевидения. South Park выходит в эфире уже 24 года. За это время он неоднократно критиковался за использование черного юмора, демонстрации сцен насилия и нецензурную лексику.