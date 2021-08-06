Почти половина россиян (49%) намерена продолжать работать в отпуске.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру». При этом 41% надеется совсем забыть о работе на отдыхе. Исследование проводилось с участием более 200 человек во всех регионах России.
2021-08-06T04:15:53+03:00
2021-08-06T04:15:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 06 августа 2021
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