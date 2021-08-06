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04:15, 06 августа 2021

Почти половина россиян (49%) намерена продолжать работать в отпуске.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру». При этом 41% надеется совсем забыть о работе на отдыхе. Исследование проводилось с участием более 200 человек во всех регионах России.


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