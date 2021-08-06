Компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона объявила о начале продажи билетов на космические туры.

Цена одного места начинается с $450 тыс. Следующий полет космического корабля Unity запланирован на конец сентября, эта миссия оплачена итальянскими ВВС. Virgin Galactic 11 июля успешно осуществила суборбитальный полет на корабле Unity экипажа из четырех человек во главе с владельцем компании.