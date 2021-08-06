Суд в Петербурге запретил прогулки 80-летнему ученому Валерию Митько.

Он находится под домашним арестом по обвинению в госизмене . Как сообщает ИФ со ссылкой на адвоката Антона Голубева, о запрете прогулок в суде просил замгенпрокурора Игорь Ткачев. По его мнению, Митько может попытаться помешать расследованию. Защитник обвиняемого подчеркнул, что гулять ученому рекомендовал врач. В июне ученый был госпитализирован с подозрением на инфаркт, его выписали из больницы только вчера. Доктор технических наук и специалист по Арктике Митько — инвалид третьей группы — и уже перенес три инфаркта. Ученый не признает вину и отрицает контакты с китайскими спецслужбами.