В 85 километрах от Минска, вероятно, возведен лагерь для политзаключенных.

Об этом говорится в репортаже CNN, вышедшем накануне. Лагерь, по сведениям телеканала, находится в поселке Новоколосово в месте, где в советское время располагался арсенал ракетных войск. Территория площадью 81 гектар обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены камеры, на воротах висит табличка «Запретная зона, проход запрещен». За забором видны несколько зданий, в том числе одноэтажный барак со светоотражающими стеклами. По территории ходят люди в камуфляже. Журналисты не смогли попасть на территорию, и содержат ли там заключенных, неясно. Власти Беларуси этот сюжет не комментировали.