Тренеры сборной Белоруссии Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены олимпийских аккредитаций.

Они уже покинули Олимпийскую деревню в Токио. Как сообщает пресс-служба

Международного олимпийского комитета, санкции последовали за их участие в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину за критику спортивных чиновников. Тимановская возвращаться домой отказалась, получила польскую гуманитарную визу и уже уехала в Варшаву.