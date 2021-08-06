Глава ВОЗ предупреждает, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за коронавируса.

Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что распространение ковида «подпитывается» возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «несправедливой вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцин от коронавируса было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов.
2021-08-06T03:13:54+03:00
2021-08-06T03:13:59+03:00
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03:13, 06 августа 2021
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