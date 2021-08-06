США получили доступ к файлам лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

По мнению ряда экспертов, именно отсюда могла произойти утечка коронавируса. Как рассказали источники CNN, речь идет о данных генетических исследований, к анализу которых спецслужбы привлекли суперкомпьютеры Минэнергетики США. Точной информации, откуда у американских военных появились эти файлы, нет. Обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли быть получены в результате взлома.
2021-08-06T03:12:43+03:00
2021-08-06T03:12:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 06 августа 2021
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