США получили доступ к файлам лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

По мнению ряда экспертов, именно отсюда могла произойти утечка коронавируса. Как рассказали источники CNN, речь идет о данных генетических исследований, к анализу которых спецслужбы привлекли суперкомпьютеры Минэнергетики США. Точной информации, откуда у американских военных появились эти файлы, нет. Обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли быть получены в результате взлома.