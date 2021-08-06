Жители Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

Мемориальная церемония состоялась в Парке Мира в центре города. Из-за ситуации с коронавирусом памятные мероприятия проходят в усеченном формате. В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной 6 августа 1945 г. на Хиросиму погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет умерших от ран и облучения.
2021-08-06T03:09:14+03:00
2021-08-06T03:09:18+03:00
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03:09, 06 августа 2021
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