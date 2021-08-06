Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области.

Как говорится в сообщении Минобороны Армении, в этом районе российские военные занимаются отслеживанием ситуации. В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить по всей границе с Азербайджаном опорные пункты российских погранвойск. Это, по его мнению, а также отвод войск обеими противоборствующими армиями позволит провести работы по демаркации и делимитации границ без риска столкновений.