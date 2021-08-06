Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области.

Как говорится в сообщении Минобороны Армении, в этом районе российские военные занимаются отслеживанием ситуации. В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разместить по всей границе с Азербайджаном опорные пункты российских погранвойск. Это, по его мнению, а также отвод войск обеими противоборствующими армиями позволит провести работы по демаркации и делимитации границ без риска столкновений.
2021-08-06T03:08:06+03:00
2021-08-06T03:08:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882936-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 06 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...