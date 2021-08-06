Госдеп США оставил в силе рекомендации американцам воздержаться от поездок в Россию.

Вашингтон, в частности, призывает американских граждан «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус» из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков". Кроме того американские власти не советуют соотечественникам ездить в Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории». Госдепартамент также разрешил добровольный отъезд членов семей американских госслужащих из России.