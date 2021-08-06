Госдеп США оставил в силе рекомендации американцам воздержаться от поездок в Россию.

Вашингтон, в частности, призывает американских граждан «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус» из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков". Кроме того американские власти не советуют соотечественникам ездить в Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории». Госдепартамент также разрешил добровольный отъезд членов семей американских госслужащих из России.
2021-08-06T03:06:53+03:00
2021-08-06T03:06:57+03:00
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03:06, 06 августа 2021
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