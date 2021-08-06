США сожалеют, что ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Госдуму.

Как изаявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, решение российских властей ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации сделало заслуживающее доверия независимое наблюдение невозможным. В тоже время, по его словам, России не уйти от международного внимания.