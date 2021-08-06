США сожалеют, что ОБСЕ не сможет наблюдать за выборами в Госдуму.

Как изаявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, решение российских властей ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации сделало заслуживающее доверия независимое наблюдение невозможным. В тоже время, по его словам, России не уйти от международного внимания.
2021-08-06T03:04:34+03:00
2021-08-06T03:04:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 06 августа 2021
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