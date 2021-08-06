Сегодня в Хиросиме почтут память жертв американской атомной бомбардировки.

Памятные мероприятия уже второй год подряд пройдут в усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом. В последний месяц Япония столкнулась с резким ростом новых случаев инфицирования из-за распространения дельта-штамма. В 02:15 Москвы, в момент взрыва бомбы в 1945 году — по всей стране объявят минуту молчания. Затем в Парке мира в Хиросиме выступит премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги. На ОИ МОК решил не устраивать отдельную минуту молчания по жертвам Хиросимы.
2021-08-06T02:12:21+03:00
2021-08-06T02:12:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 06 августа 2021
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