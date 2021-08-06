Более 16 тысяч человек эвакуированы в Калифорниииз-за бушующих природных пожаров.

Местные власти призывают жителей эвакуироваться немедленно. Губернатор Гэвин Ньюсом подчеркнул, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем. Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название «Дикси», бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади за все время наблюдений в штате. Опасения спасателей вызывает также пожар «Ривер», вспыхнувший в среду вечером на территории округов Невада и Плейсер.
2021-08-06T02:11:03+03:00
2021-08-06T02:11:07+03:00
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02:11, 06 августа 2021
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