Более 16 тысяч человек эвакуированы в Калифорниииз-за бушующих природных пожаров.

Местные власти призывают жителей эвакуироваться немедленно. Губернатор Гэвин Ньюсом подчеркнул, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем. Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название «Дикси», бушующий на территории более 112 тыс. га. Он уже признан шестым по площади за все время наблюдений в штате. Опасения спасателей вызывает также пожар «Ривер», вспыхнувший в среду вечером на территории округов Невада и Плейсер.