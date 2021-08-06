CNN уволила трех сотрудников, пришедших в офис без прививки от ковида.

Об этом со ссылкой на главу телекомпании Джеффа Закера в Twitter сообщил журналист телеканала Оливер Дарси. Ранее телекомпания отодвинула открытие своих офисов с 7 сентября на середину октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
2021-08-06T02:09:41+03:00
2021-08-06T02:09:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882926-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 06 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...