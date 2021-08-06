CNN уволила трех сотрудников, пришедших в офис без прививки от ковида.

Об этом со ссылкой на главу телекомпании Джеффа Закера в Twitter сообщил журналист телеканала Оливер Дарси. Ранее телекомпания отодвинула открытие своих офисов с 7 сентября на середину октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.