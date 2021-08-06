Северо-восточные штаты Бразилии отказались от импорта российской вакцины «Спутник V».

Как заявил представителям РФПИ губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас, отказ от поставок связан с ограничениями, установленными бразильским регулятором, а также с отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт. Всего в страну планировалось поставить 37 млн доз «Спутника V». О том, что Бразилия откажется от поставок «Спутника V», минздрав страны объявил еще в середине июля. Тогда было заявлено, что объем вакцин, на которые власти уже заключили контракты, будет достаточным для вакцинации всего взрослого населения Бразилии до конца этого года.
2021-08-06T02:08:11+03:00
2021-08-06T02:08:16+03:00
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02:08, 06 августа 2021
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