Северо-восточные штаты Бразилии отказались от импорта российской вакцины «Спутник V».

Как заявил представителям РФПИ губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас, отказ от поставок связан с ограничениями, установленными бразильским регулятором, а также с отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт. Всего в страну планировалось поставить 37 млн доз «Спутника V». О том, что Бразилия откажется от поставок «Спутника V», минздрав страны объявил еще в середине июля. Тогда было заявлено, что объем вакцин, на которые власти уже заключили контракты, будет достаточным для вакцинации всего взрослого населения Бразилии до конца этого года.