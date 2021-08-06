Си-эн-би-си сообщает о новом взломе , совершенном хакерами из России.

Телеканал ссылается на аналитиков компании «Кью-6», работающей в сфере кибербезопасности. Они утверждают, что группировка All World Cards выложила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других стран. Каких-либо доказательств не приводится, равно как и подтверждений того, что упомянутая группировка является российской. У компании Q6, на которую ссылается Си-эн-би-си, нет регулярного присутствия в соцсетях, ее аккаунты не подтверждены.
2021-08-06T02:05:46+03:00
2021-08-06T02:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 06 августа 2021
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