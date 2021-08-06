Си-эн-би-си сообщает о новом взломе , совершенном хакерами из России.

Телеканал ссылается на аналитиков компании «Кью-6», работающей в сфере кибербезопасности. Они утверждают, что группировка All World Cards выложила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других стран. Каких-либо доказательств не приводится, равно как и подтверждений того, что упомянутая группировка является российской. У компании Q6, на которую ссылается Си-эн-би-си, нет регулярного присутствия в соцсетях, ее аккаунты не подтверждены.