Гособвинение запросило для соратника Навального Николая Ляскина 2 года ограничения свободы.

Ляскин — один из фигурантов т.н. «санитарного дела». Если суд выберет эту меру наказания, Ляскину запретят покидать жилище в ночное время и выезжать за пределы Москвы. Прокуратура ранее запросила для другого фигуранта санитарного дела — брата Алексея Навального Олега — год лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Еще одну обвиняемую в рамках того же дела — соратницу Навального Любовь Соболь — приговорили к полутора годам ограничения свободы.