«Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» со счетом 0:0 в первом матче квалификации Лиги Конференций.

Встреча прошла в Польше. В первом тайме футболисты «Рубина» столкнулись с проблемами с экипировкой. Номера и имена игроков на футболках под дождем стали отклеиваться. В перерыве недостающие элементы были дорисованы подручными средствами. Ранее на этой же стадии турнира «Сочи» сыграл вничью с сербским «Партизаном» (1:1). Ответные игры состоятся 12 августа.
2021-08-06T01:12:37+03:00
2021-08-06T01:12:42+03:00
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01:12, 06 августа 2021
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