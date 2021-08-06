Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:10, 06 августа 2021

Испанский ФК «Барселона» не стал продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщается на сайте клуба, подписать новый договор не удалось «из-за экономических и структурных препятствий. 34-летний Месси выступал за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры. Он представлял клуб с 2000 года. В прошлом году Месси пытался уйти из «Барселоны» но руководство клуба посчитало, что он поздно уведомил о своих планах и затребовало компенсацию в 700 миллионов евро. В итоге Месси согласился остаться еще на один сезон.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 167 6 14803 05.08
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 329 6 37140 31.07
Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию Он заявил об этом в интервью украинскому телеканалу «Дом», который создан для вещания на неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины…

5 48 6 5428
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 173 6 20120 05.08
Блоги

Михаил Горбачев: Понять перестройку, отстоять новое мышление Прошло больше трёх с половиной десятилетий с момента начала перемен в Советском Союзе, получивших название перестройки. Но не затихают споры о том, что она значила, что принесла нашей стране и миру…

5 139 6 17708 02.08
Новости

Американский телеканал CNN рассказал о предполагаемом лагере для политзаключенных в Белоруссии В сюжете говорится, что объект построен под Минском недалеко от поселка Новоколосово…

5 63 6 8413
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 174 6 24561 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 104 6 15001 30.07
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 110 6 16748 03.08
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 61 6 10883 05.08
Новости

МОК потребовал объяснения от российских телеканалов из-за оскорблений в адрес ЛГБТ-спортсменов Как передает Би-би-си со ссылкой на заявление организации, речь идет о комментариях в эфирах «Первого канала» и «России-1»...

5 38 6 6968
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

ТАСС Олимпиада. День 10-й Сергей Семенов завоевывает бронзовую медаль в весовой категории до 130 кг…

5 32 6 6852 02.08
Новости

фото: t.me/nexta_live Белорусский руководитель Александр Лукашенко потребовал от силовиков закрыть каждый метр границы Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые, по его словам, не впускают мигрантов и возвращают в Белоруссию «полуживых людей»...

5 23 6 5021
Новости

ВМС Дании сообщает о том, что российский атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход у датского острова Утверждается, что субмарину течением начало сносить в сторону берега…

5 24 6 5319
Интервью Тузы

Элла Памфилова гость: Элла Памфилова председатель Центральной избирательной комиссии

3503600

5 33 6 7355 05.08
#слушать 54:01 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Навальный политик

Цените простые жизненные моменты, друзья мои Играет гимн, и начинается зарядка. В это время двое просыпаются, переглядываются, говорят: «Ну неееет». И снова засыпают. Отгадка: это Юля ко мне на длительное свидание приехала…

5 137 6 31177 05.08

Популярное за неделю

Новости

CNN: разведка США получила секретные данные, которые могут пролить свет на происхождение коронавируса Это сведения о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае…

5 36 6 20335
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Бежит по деревне 20 человек и все кричат: «Это его ракета подбила! Это его ракета подбила! Ура!». А почему они кричат, что его ракета подбила? Да потому что они видели эту ракету, она же летела. Бином Ньютона…

5 112 6 79814 31.07
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4202 01.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация Крым — это ковидный котёл, сюда каждый день приезжают, прилетают десятки тысяч туристов, и никого ковид не пугает, как и массовые скопления людей…

5 68 6 309230 01.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ АНАЛОГОВНЕТная страна АНАЛОГОВНЕТная страна Сделали этот странный агрегат давным-давно. Зачем сделали — уже не помнят, почему назвали «Наукой» — тоже не помнят. Но с тех пор, как его сделали, его 14 лет безуспешно пытались завести…

5 88 6 84713 02.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9210528
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4985057

Сегодня в эфире