Испанский ФК «Барселона» не стал продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщается на сайте клуба, подписать новый договор не удалось «из-за экономических и структурных препятствий. 34-летний Месси выступал за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры. Он представлял клуб с 2000 года. В прошлом году Месси пытался уйти из «Барселоны» но руководство клуба посчитало, что он поздно уведомил о своих планах и затребовало компенсацию в 700 миллионов евро. В итоге Месси согласился остаться еще на один сезон.