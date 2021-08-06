Испанский ФК «Барселона» не стал продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как сообщается на сайте клуба, подписать новый договор не удалось «из-за экономических и структурных препятствий. 34-летний Месси выступал за «Барселону» в течение всей своей профессиональной карьеры. Он представлял клуб с 2000 года. В прошлом году Месси пытался уйти из «Барселоны» но руководство клуба посчитало, что он поздно уведомил о своих планах и затребовало компенсацию в 700 миллионов евро. В итоге Месси согласился остаться еще на один сезон.
2021-08-06T01:10:58+03:00
2021-08-06T01:11:02+03:00
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01:10, 06 августа 2021
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