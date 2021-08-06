ВС Франции признал конституционность ковид-пропусков.

В тоже время суд признал неконституционным увольнение медиков с краткосрочным контрактом, которые отказались от обязательной прививки, и введение обязательного карантина. С 9 августа без справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте в стране не пустят в кафе, междугородный транспорт и больницы. На фоне новых ограничений во Франции вспыхнули массовые протесты.