ВС Франции признал конституционность ковид-пропусков.

В тоже время суд признал неконституционным увольнение медиков с краткосрочным контрактом, которые отказались от обязательной прививки, и введение обязательного карантина. С 9 августа без справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте в стране не пустят в кафе, междугородный транспорт и больницы. На фоне новых ограничений во Франции вспыхнули массовые протесты.
2021-08-06T01:09:56+03:00
2021-08-06T01:10:01+03:00
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01:09, 06 августа 2021
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