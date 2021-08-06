Правительство Италии решило с 1 сентября ужесточить противоковидные меры.

В частности, шире будут применяться т.н. «зеленые паспорта». Этот сертификат содержит информацию о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 или о

сделанном недавно тесте на коронавирус. Их необходимо будет предъявлять на самолетах, поездах, паромах и автобусах при передвижениях из одной области Италии в другую. Также этот документ потребуется студентам для посещения занятий в университетах. Указ правительства также предусматривает необходимость вакцинации всего персонала в учебных заведениях. Ранее действие «зеленых паспортов» распространялось на бассейны, спортзалы, кино, стадионы и театры.