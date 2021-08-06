МОК потребовал от России разъяснений из-за оскорблений в телеэфире в адрес ЛГБТ-спортсменов.

Как сообщает РБК, МОК обратился к своему «вещательному партнеру в России — компании «Телеспорт», но там от комментариев отказались. Претензии МОК связаны с выпусками передач, участники которых оскорбляли трансгендерную штангистку Лорел Хаббард из Новой Зеландии, а также британского прыгуна в воду Тома Дэйли, открытого гомосексуала. В МОК подчеркнули, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации».