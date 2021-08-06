РКН заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», учрежденной Михаилом Ходорковским.

Как сообщает проект «Роскомсвобода», это сделано по решению Гепрокуратуры. Ранее сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», связанных с бизнесменом, а также сайт «Правозащиты Открытки» тоже были заблокированы на том основании, что они связаны с организациями, признанными в России нежелательными. После этого все три ресурса объявили о прекращении работы.