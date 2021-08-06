Суд сегодня продолжит оглашение приговора Майклу Калви и другим фигурантам «дела Baring Vostok».

Их обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Накануне суд огласил вводную и описательную части приговора. Гособвинение просило приговорить Калви и других подсудимых к условным срокам от четырех до шести лет. Никто из подсудимых вину не признал.
2021-08-06T01:04:54+03:00
2021-08-06T01:05:01+03:00
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01:04, 06 августа 2021
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