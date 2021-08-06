Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона»

Команда объявила, что не может подписать с ним контракт из-за финансовых правил чемпионата страны. Прежний контракт 34-летнего аргентинца истек в конце июня. Лионель Месси играл за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру на протяжении более 16 лет.