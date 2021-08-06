Мещанский суд Москвы сегодня продолжит оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok

Американский инвестор Майкл Калви настаивает на своей невиновности. Накануне судья Анна Сокова признала всех фигурантов виновными в растрате двух с половиной миллиардов рублей из банка «Восточный». Гособвинение предложило назначить условные сроки.
2021-08-06T00:17:49+03:00
2021-08-06T00:17:49+03:00
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00:17, 06 августа 2021
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