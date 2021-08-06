Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется

Однако, по ее словам, ослаблять ограничения пока рано. Попова сказала, что сейчас в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, и добавила, что коллективного иммунитета желательно достичь к 1 сентября.
2021-08-06T00:16:10+03:00
2021-08-06T00:16:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:16, 06 августа 2021
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