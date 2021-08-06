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00:03, 06 августа 2021

Приговор Олегу Навальному сегодня огласит Преображенский суд Москвы

Брата политика Алексея Навального обвиняют по так называемому «санитарному делу», он вину не признаёт.

Прокурор в прениях запросил для Олега Навального год условно с трёхлетним испытательным сроком. Гособвинитель считает, что вина брата оппозиционного политика доказана: в соцсети facebook он призывал людей выйти на протестную акцию 23 января. На неё в Москве пришли, в том числе, люди, больные коронавирусом. Адвокат в прениях настаивал на непричастности подзащитного к преступлению и просил его оправдать. Испытательный срок в три года Никас Параскевов назвал очень большим. Олег Навальный вину не признал. Дело против него завели из-за поста, в котором брат политика поздравил сына с днём рождения и пожелал ему не расти цитата «в полицейском государстве, где сажают за правду, брошенный стаканчик или разбитое стекло, а лжецов и убийц награждают орденами». В том же посте Олег Навальный призвал людей 23 января выйти на центральную площадь своего города. Отмечу, процесс проходил без прессы, журналистов под предлогом коронавируса на заседания не пускали.

Олег Навальный ранее провёл в колонии 3,5 года по делу «Ив-Роше». По так называемому «санитарному» делу проходит около 10-ти человек – оппозиционных политиков и активистов. Политик Любовь Соболь по этому делу на днях получила полтора года ограничения свободы. Приговор обжалуют.


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