Глава ЦИК: сохранение публичных трансляций с избирательных участков было бы выбрасыванием миллиардов в пустоту

В нашем эфире Элла Памфилова сказала, что, когда был определен трехлетний бюджет, никто не предполагал, что будет пандемия и что из-за нее придется ввести трехдневное голосование. Она отметила, что считает общедоступные трансляции с участков неэффективным способом выявления нарушений на выборах. Памфилова подчеркнула, что сам ЦИК активно борется с нарушениями



Элла Памфилова также подчеркнула, что не считает целесообразным перенос выборов в связи с пандемией.