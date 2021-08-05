Создатели мультсериала «Южный парк» подписали один из самых крупных контрактов в истории телевидения

Как передает агентство Bloomberg, корпорация ViacomCBS в течение следующих 6 лет заплатит Мэтту Стоуну и Трею Паркеру 900 миллионов долларов. Контракт подразумевает выпуск еще шести сезонов «Южного парка» и создание 14 полнометражных фильмов с теми же персонажами для видеосервиса Paramount+.