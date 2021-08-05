Создатели мультсериала «Южный парк» подписали один из самых крупных контрактов в истории телевидения

Как передает агентство Bloomberg, корпорация ViacomCBS в течение следующих 6 лет заплатит Мэтту Стоуну и Трею Паркеру 900 миллионов долларов. Контракт подразумевает выпуск еще шести сезонов «Южного парка» и создание 14 полнометражных фильмов с теми же персонажами для видеосервиса Paramount+.
2021-08-05T23:03:13+03:00
2021-08-05T23:03:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2882888-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 05 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...