AP: Лесные пожары в Греции угрожают историческому и культурному наследию страны

Это сообщает агентство Associated Press. Премьер-министр Кириакос Мицотакис сегодня обратился к нации и заявил, что приоритет властей – это спасение человеческих жизней, уже после этого идут защита собственности, природы и важнейшей инфраструктуры. Глава правительства отметил, что к сожалению, в таких условиях достижение всех этих целей одновременно просто невозможно. Пожары приблизились ко дворцу Татой — бывшему загородному дворцу греческих монархов, а также к Древней Олимпии — месту, где зажигают олимпийский огонь.