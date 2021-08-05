AP: Лесные пожары в Греции угрожают историческому и культурному наследию страны

Это сообщает агентство Associated Press. Премьер-министр Кириакос Мицотакис сегодня обратился к нации и заявил, что приоритет властей – это спасение человеческих жизней, уже после этого идут защита собственности, природы и важнейшей инфраструктуры. Глава правительства отметил, что к сожалению, в таких условиях достижение всех этих целей одновременно просто невозможно. Пожары приблизились ко дворцу Татой — бывшему загородному дворцу греческих монархов, а также к Древней Олимпии — месту, где зажигают олимпийский огонь.
2021-08-05T23:02:45+03:00
2021-08-05T23:02:45+03:00
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23:02, 05 августа 2021
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