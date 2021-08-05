Памфилова заявила, что власти не ставят ЦИКу планку по обязательной явке на выборах

Глава ЦИК России Элла Памфилова сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что российские власти, в том числе и президент России не ставят комиссии планку по необходимой явке на выборах.

«Мне вообще никаких планок (по явке) не ставят. Мне никто не говорит. Я не знаю, кому говорят», — сказала она.

По словам Э.Памфиловой, президент России также никогда не обращался к ней по таким вопросам, и он единственный человек, которому ей было бы сложнее всего сказать «нет».

«У меня есть моральные обязательства перед президентом. И единственный человек, которому мне сложнее было бы по каким-то вопросам сказать нет. Но никогда ни разу, там, где мне бы казалось, что я пойду на сделку с совестью, вот за все эти годы нашего общения ни разу не сказал мне – так-то и так-то делай. Я несколько раз приходила и говорила: «Владимир Владимирович, хотела бы посоветоваться. В разных ипостасях (приходила), когда уполномоченным была, сложные ситуации были. Что он мне говорил: «Элла Александровна, да вы лучше знаете. Делайте, как считаете нужным» Это его слова», — сказала она.

На вопрос, какие, на ее взгляд, могут быть прогнозы по явке на этих выборах, Э.Памфилова ответила:

«Мы на явку впрямую не работаем. Но я полагаю, что конкуренция большая складывается. В этих 9 округах, где высшие должностные лица (губернаторы) все прошли этот муниципальный фильтр, там высокая конкуренция, по Заксам будет очень высокая конкуренция. Сейчас мертвый сезон, народ отдыхает, и то уже по опросам разным где-то свыше 50% желают прийти на выборы. Я не хотела бы давать прогнозы в той сфере, в которой не считаю себя большим специалистом, я не социолог. Для меня это вопрос не самый важный», — отметила она.