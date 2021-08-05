Власти Италии объявили о введении так называемых ковид-пропусков для поездок на поездах, судах и самолетах

Специальные цифровые коды, которые подтверждают иммунитет от коронавируса или отсутствие заболевания, также станут обязательны для преподавателей вузов и студентов, сообщил министр здравоохранения. Ранее о введении аналогичных ограничений объявили власти Франции что вызвало массовые протесты.
2021-08-05T22:32:48+03:00
2021-08-05T22:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 05 августа 2021
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