Международный олимпийский комитет отреагировал на оскорбления в адрес спортсменов на российских телеканалах

Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», организация потребовала объяснений от «Первого канала» и «России-1». В МОК подчеркнули, что на Олимпиадах нет места дискриминации. Оскорбления прозвучали в адрес британского чемпиона по прыжкам в воду и открытого гея Тома Дейли, а также трансгендерной штангистки из Новой Зеландии Лорел Хаббард.