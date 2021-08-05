Международный олимпийский комитет отреагировал на оскорбления в адрес спортсменов на российских телеканалах

Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», организация потребовала объяснений от «Первого канала» и «России-1». В МОК подчеркнули, что на Олимпиадах нет места дискриминации. Оскорбления прозвучали в адрес британского чемпиона по прыжкам в воду и открытого гея Тома Дейли, а также трансгендерной штангистки из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
2021-08-05T22:32:22+03:00
2021-08-05T22:32:22+03:00
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22:32, 05 августа 2021
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