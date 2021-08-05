Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что Украина гарантировала безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Украина гарантировала безопасность россиянам при голосовании на выборах в Госдуму.

«Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением, потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения. Наши граждане РФ смогут там проголосовать», — сказала она.

Так же по словам Э.Памфиловой, что касается непризнанных республик (ЛНР и ДНР –ЭМ), у граждан, имеющие российские паспорта, смогут проголосовать в Ростовской области.

«Да, у них есть те, кто получал по облегченной процедуре паспорта в Ростовской области, у них есть такая возможность приехать в Ростовскую область и проголосовать. <...> Мы предполагаем, не мы этот подсчет ведем, что тысяч 100-150 сможет проголосовать», — добавила она, отметив, что граждане также смогут проголосовать с помощью электронного голосования.