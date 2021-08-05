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Эксклюзив Эха 22:31, 05 августа 2021

В этом году на сентябрьских выборах за рубежом смогут проголосовать от 10 до 12 млн россиян – Памфилова

В этом году на сентябрьских выборах за рубежом смогут проголосовать от 10 до 12 млн человек, находящихся за рубежом. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава ЦИК Элла Памфилова.
«Очень сложный вопрос. У нас примерно около 2 млн – это те, кто стоит на консульском учете. Но многие люди выезжали давно, кто-то уехал и 20 лет назад, а гражданство осталось. По прикидкам это 10-12 млн, кто имеет право голоса», — сказала она.
По словам Э.Памфиловой, в России «самая либеральная система, которой нет практически ни у кого – это голосование за рубежом».
«Здесь есть плюсы и минусы. Плюсы – это то, что человек приходит, а там, где оказался может проголосовать по предъявлению паспорта. Но есть большой минус в том, что – у нас были такие случаи провокации или двойное голосование в каких-то целях, даже понимая, что за это может следовать уголовное наказание. Я надеюсь, что таких попыток больше не будет. Мы сейчас сняли эти возможности двойного голосования. Но у людей есть возможность проголосовать, за это отвечает МИД», — отметила она.


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