Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова не видит необходимости в жестких коронавирусных ограничениях на избирательных участках. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» она заверила, что ни QR-кодов, ни обязательную вакцинацию участие в голосовании предусматривать не будет.

«Я исхожу из тезиса, что президент сказал, что вакцинация добровольная, и мы действуем в этом зазоре. С другой стороны, Роспотребнадзор нам сказал, что рекомендовано чуть ли не до 100% довести вакцинацию. Нет, [пускать только по QR-кодам] – это исключено», — сказала Э.Памфилова.

Она пояснила, что ЦИК действует только с помощью убеждения людей в необходимости вакцинации. «Уже вакцинация увеличилась. У нас в среднем по России 47% членов комиссий точно вакцинировано, в Москве – уже 62%, а в Подмосковье – за 70%. Мы методично убеждаем людей, и я полагаю, что к выборам этот процент увеличится. Мы и с партиями работаем», — отметила Э.Памфилова.

Она добавила, что на участках будут обеспечены стандартные санитарные меры – такие, как социальная дистанция, разведение потоков людей и применение средств индивидуальной защиты. «Мы считаем, что справимся с этой проблемой, и никаких драконовских ограничительных мер не предполагаем», — заключила Э.Памфилова.