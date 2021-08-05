Памфилова не считает целесообразным перенос выборов в связи с пандемией

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает не целесообразным перенос выборов из-за эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса. Такое мнение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Выборы не отменять, а целесообразнее проводить. Но тогда вы обязаны полностью обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Чтобы это не было дополнительным источником заражения. Мы должны отвечать за то, чтобы во время выборов было в приоритете», — сказала она.

По мнению Э.Памфиловой, выходом в этой ситуации, чтобы обеспечить безопасное голосование на выборах, является трехдневное голосование.

«Это наше было предложение (трехдневное голосование). Это делалось не из-за явки. Конечно явка не увеличилась, но нам удалось растянуть потоки людей во времени и пространстве. Многие политики и эксперты критикуют что это ужас эти три дня (голосования), это время для увеличения для фальсификаций. Я с этим не соглашусь, поскольку это не так. Я готова на фактах это доказывать и показывать. Да, явка в целом не увеличилась, меньше людей пришло. И мы работали не на явку, а на удобство людей и безопасность», — сказала она.