В Бразилии объявили, что поставки российской вакцины «Спутник» откладываются на неопределенный срок

Соглашение на 37 миллионов доз приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору, также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба главу консорциума северо-восточных штатов Бразилии, которые ранее подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций.
2021-08-05T22:04:06+03:00
2021-08-05T22:04:06+03:00
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22:04, 05 августа 2021
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