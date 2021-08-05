В Бразилии объявили, что поставки российской вакцины «Спутник» откладываются на неопределенный срок

Соглашение на 37 миллионов доз приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору, также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба главу консорциума северо-восточных штатов Бразилии, которые ранее подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций.