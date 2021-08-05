Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова опровергла информацию о наличии у нее недвижимости за границей. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня за границей вообще нет и никого, и ничего. Я продала квартиру в Москве и дачу под Истрой, чтобы построить себе домик. Хороший домик в Подмосковье, я его люблю. И выписалась, поскольку ни у меня, ни у моих родственников нет больше в Москве ничего, где бы я могла прописаться. То есть я теперь подмосковная жительница», — отметила Э.Памфилова.

По данным СМИ, глава ЦИК проживает в коттеджном поселке «Лес и Река» в 14 км от МКАД на Новой Риге. «У меня один дом, один гараж и мой любимый Volkswagen Beetle «жук» 2015 года», — заключила Э.Памфилова.