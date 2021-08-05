За последние годы избирательное законодательство еще больше усложнилось – Памфилова

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой за последние годы, с 2016 года, избирательное законодательство усложнилось. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас прибавилось еще 50 составов тех, по которым лишаются пассивного избирательного права. Законодательство усложнилось невероятно», — сказала она.

Э.Памфилова отметила, что со стороны ЦИКа не было «ни одного предложения, которые были бы направлены на какие-то ограничения».