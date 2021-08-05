По словам Памфиловой, «Голос» преувеличил данные о лишенных права избираться в РФ

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой данные движения «Голос» о 9 миллионах россиян, лишенных права избираться, сильно завышены. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не буду сейчас давать оценку этому докладу, эксперты очень преувеличили <...> Они некорректно посчитали, мы провели экспертизу, она до конца еще не завершена и в свое время мы обязательно это все выложим и покажем нашу точку зрения», — сказала она.