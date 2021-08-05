Памфилова: Мы не можем подвергать сомнению вердикт прокуратуры, которая четко указала, что у Грудинина есть активы

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, почему ЦИК исключил из списка кандидатов от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина.

«Что касается Грудинина – мы намучились с его многочисленными счетами, в которых он запутался еще в прошлой кампании. И в этот раз уже когда был последний день для регистрации их списка в субботу, мы в четверг собрали рабочую группу, поскольку поступило письмо от его бывшей супруги. И мы вздохнули спокойно, потому что ее заявление не было подкреплено никакими документами. И поскольку у нас действует презумпция доверия, а он на чистом голубом глазу заявил, что все в порядке, то мы, исходя из этого, с облегчением вздохнули, что на этот раз не будет никакого скандала, и дали рекомендацию ЦИК, приняли решение регистрировать. Но вздыхали с облегчением мы недолго, поскольку к вечеру пришло письмо из прокуратуры, а для нас это вердикт», — рассказала глава ЦИК.

По словам Э.Памфиловой, ЦИК не имеет права подвергать сомнению «вердикт прокуратуры, которая четко указала, что у него есть активы».

«ЦИК не имеет права заказывать экспертизу по этому поводу, устраивать расследование. Мы не обладаем компетенцией ни Следственного комитета, ни прокуратуры. Мы только подаем запрос в соответствующее ведомство и получаем ответ по какому-то претенденту в кандидаты. Поэтому мы не можем подвергать сомнению вердикт прокуратуры, которая четко указала, что у него есть активы», — сказала она.

Э.Памфилова отметила, что ЦИК действует «жестко по закону».

«Мы даем запрос в эти ведомства, и когда мы получаем ответ по какому-то конкретному прецеденту кандидата, для нас – мы не можем подвергать сомнению вердикт прокуратуры, которая четко указала, что у него есть активы. Для нас это в соответствии законом, обязанность для нас или его регистрировать, если у него все нормально, или отказать в регистрации. Если бы этого не сделали, то на нас уже подавала бы прокуратура», — сказала она.

Э.Памфилова также отметила, что кандидат, которого ЦИК исключил из списка, имеет право подать в суд.

«Мы будем счастливы, что если мы каких-то кандидатов, которых не могли оставить в списках, поскольку есть вердикты ведомств, их восстановят, если это не подтвердится информация, которую предоставляют то и или иное ведомство», — отметила глава комиссии.