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Эксклюзив Эха 21:41, 05 августа 2021

Памфилова заверила, что «голосования на пеньках» на выборах больше не будет

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заверила, что «голосования на пеньках» на выборах больше не будет. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Очень много спекуляций. Но никакого «голосования на пеньках» не будет. Вот говорят: «Пеньковое голосование». Нет, один раз мы его попробовали, в свое время отработали – нет, мы это сократили», — сказала Э.Памфилова.
По ее словам, на предстоящих выборах будет «в основном традиционное голосование на участках». «И мы минимизировали голосование на дому. То есть там те же категории – мы четко за этим следим. Это в основном маломобильные граждане», — уточнила Э.Памфилова.


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