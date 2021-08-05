Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заверила, что «голосования на пеньках» на выборах больше не будет. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Очень много спекуляций. Но никакого «голосования на пеньках» не будет. Вот говорят: «Пеньковое голосование». Нет, один раз мы его попробовали, в свое время отработали – нет, мы это сократили», — сказала Э.Памфилова.

По ее словам, на предстоящих выборах будет «в основном традиционное голосование на участках». «И мы минимизировали голосование на дому. То есть там те же категории – мы четко за этим следим. Это в основном маломобильные граждане», — уточнила Э.Памфилова.