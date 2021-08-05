Памфилова: Наблюдением будет охвачено 98% избирательных участков

Наблюдением будет охвачено 98% избирательных участков. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«У нас сейчас тотальное видеонаблюдение будет, и мы охватываем этим наблюдением практически 98% участков (в разных формах), где потенциально могут проголосовать 96% избирателей. И везде, где будут храниться бюллетени – мы все продумали. Мы же с общественностью работали, чтобы сомнений не было, как хранятся бюллетени», — сказала она.