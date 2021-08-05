Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил, что не может подписать новый контракт с Лионелем Месси

Это связано с финансовыми правилами чемпионата страны. Прежний контракт 34-летнего аргентинца истек в конце июня. Лионель Месси играл за «Барселону» всю свою профессиональную карьеру на протяжении более 16 лет.

Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». Это награда лучшему футболисту года. За какой клуб он станет выступать пока неизвестно.

