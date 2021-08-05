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21:31, 05 августа 2021

Газета Financial Times утверждает, что компания Apple намерена сканировать фото на айфонах пользователей

По словам источников, сначала функцию внедрят в США. Выявлять собираются изображения жестокого обращения с детьми. Если специалисты Apple убедятся в противоправности фотографий, то могут обратиться в правоохранительные органы. Компания Apple от комментариев отказывается. Эксперты опасаются, что это приведет к слежке за миллионами людей.


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