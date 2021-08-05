Газета Financial Times утверждает, что компания Apple намерена сканировать фото на айфонах пользователей

По словам источников, сначала функцию внедрят в США. Выявлять собираются изображения жестокого обращения с детьми. Если специалисты Apple убедятся в противоправности фотографий, то могут обратиться в правоохранительные органы. Компания Apple от комментариев отказывается. Эксперты опасаются, что это приведет к слежке за миллионами людей.